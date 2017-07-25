Вручение российского паспорта бывшему «временному» чемпиону мира W"A Станиславу Каштанову пройдет в среду, 26 июля, в Москве. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Общероссийскую федерацию рукопашного боя.

Уроженец Донецка Станислав Каштанов является гражданином Украины, однако уже более трех лет на международном уровне боксер выступает за Россию.

Так, 22 июля, в рамках празднования Дня бокса на Красной площади он одержал победу в рейтинговом 10-раундовом поединке над белорусом Сергеем Хомицким.