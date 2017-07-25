Полицейским в Иркутске удалось задержать мужчину, который обокрал порядка 20 женщин с детьми, проживающих в разных городах России. Как удалось выяснить правоохранителям, он размещал анкеты на одном из сайтов знакомств, где и выискивал будущих жертв.

Мужчина сообщал, что готов ради налоговых льгот помогать одиноким женщинам и их детям. Для этого он просил предоставить сведения о банковских картах и иных персональных данных.

В результате он получал доступ к счетам. В общей сложности он похитил более 700 тыс. рублей, сообщается на сайте МВД России.

В квартире задержанного оперативники обнаружили несколько ноутбуков, планшетных компьютеров, десятки сотовых телефонов и банковских карт, а также более сотни SIM-карт различных операторов сотовой связи. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.