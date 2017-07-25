Совет Федерации во вторник одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа, если пассажир купил невозвратный авиабилет. Нововведение вступает в силу через 60 дней после дня его официального опубликования.

В поправках к новому закону предусматривается, что возвратный авиабилет при расторжении договора воздушной перевозки, должен содержать норму бесплатного провоза багажа. Пассажир в данном случае будет оплачивать провоз своего багажа только в том случае, если он будет превышать установленные нормы.

Также сохраняется условие о бесплатной перевозке ручной клади. При этом перевозчик обязан информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади до покупки авиабилета.

Напомним, ранее комитет СФ по конституционному законодательству рекомендовал отклонить этот закон, поскольку его принятие может привести к подорожанию билетов и ухудшить положение граждан, что противоречит статье 55 Конституции РФ. Однако Совет палаты не поддержал это предложение.