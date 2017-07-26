В Сеуле ожидают новых ракетных испытаний в КНДР
И без того невысокие шансы на проведение двусторонних встреч между представителями Севера и Юга Корейского полуострова могут быть окончательно перечеркнуты, если Пхеньян проведет новое ракетное испытание. Об этом «Известиям» заявили в министерстве по делам объединения Южной Кореи. Между тем, как полагает разведка в Сеуле и утверждает ряд местных СМИ, КНДР протестирует очередную ракету уже 27 июля, то есть в 64-ю годовщину перемирия сторон в корейской войне 1950–1953 годов. Кроме того, эта дата — крайний срок, до которого южнокорейский президент, главный апологет примирения с Севером, готов ждать окончательного ответа от Пхеньяна на предложение о двусторонних встречах.
27 июля, в 64-ю годовщину подписания соглашения о перемирии между двумя Кореями, около 3 тыс. ветеранов, политиков и иностранных дипломатов придут в Олимпийский парк на востоке Сеула для участия в мероприятиях в память о южнокорейских и иностранных солдатах, погибших в корейской войне (тогда под флагом ООН на стороне Юга воевали представители 16 стран). Как заявляют в южнокорейском министерстве по делам патриотов и ветеранов, цель мероприятий — подчеркнуть необходимость сохранения мира в регионе и выразить настрой Сеула на объединение двух Корей, которые по-прежнему юридически находятся в состоянии войны друг с другом.
По другую сторону 38-й параллели в этот день, как ожидается, будут царить куда менее миролюбивые настроения. На днях южнокорейские СМИ, опираясь на данные спутников и разведки, сообщили, что 27 июля Пхеньян намеревается отметить запуском очередной ракеты.
В пресс-службе министерства по делам объединения Южной Кореи «Известиям» заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о готовящемся запуске, но признали, что он заметно осложнит и без того хрупкие шансы на двусторонние встречи, проведение которых в этом месяце предложил лидер РК Мун Чжэ Ин.
Одна из них, напомнили в министерстве, должна, по предложению Южной Кореи, пройти под патронатом Красного Креста 1 августа. Цель — согласовать возможность свидания в октябре между родственниками, десятилетиями проживающими по разную сторону границы. Вторая встреча — между военными Севера и Юга — должна была, как полагали в Сеуле, состоятся еще 21 июля, но Пхеньян пока никак не отреагировал на обе эти инициативы. В итоге в минувшие выходные министерство обороны РК заявило, что предложение о встрече с военными Севера действительно до 27 июля включительно.
— Пока Север не дал никаких позитивных сигналов в ответ на инициативу Юга. Испытание [ракеты] и будет, видимо, ответом. Пхеньян вряд ли пойдет на переговоры с Сеулом, он явно хочет прямых переговоров с Вашингтоном, а это пока представляется маловероятным, — сказал «Известиям» директор азиатских исследований Токийского университета Темпл Джефф Кингстон.
По мнению эксперта, нынешнее руководство Южной Кореи исходит из понимания того, что, «надеясь на мир, надо готовиться к войне».
— Политика «солнечного тепла-2» очень отличается от политики «солнечного тепла-1» (подразумевается курс на сближение Севера и Юга, взятый в 2000-х тогдашним лидером страны Ким Дэ Чжуном. — «Известия»): она базируется на диалоге, санкциях и усилении южнокорейских военных возможностей, — резюмировал Джефф Кингстон.
Это подтверждается появившимися в большинстве южнокорейских СМИ на этой неделе сообщениями о том, что в ближайшие месяцы Сеул намерен добиться от Вашингтона разрешения на двукратное увеличение максимального веса боеголовок, размещаемых на разрабатываемых двумя странами ракетах.
Ограничения по дальности и, главное, весу боеголовок предусмотрены двусторонним договором 1979 года: американцы получили право диктовать ограничения для южнокорейских ракет в обмен на помощь США в создании ПРО. На фоне активного развития ракетных программ в Северной Корее ограничения уже дважды пересматривались. Теперь Сеул хочет получить право оснащать свои баллистические ракеты однотонными боеголовками. Как утверждают военные эксперты, это позволит пробить подземные бункеры, в которых в случае боевых действий, предположительно, намерено укрываться северокорейское руководство.