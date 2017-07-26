И без того невысокие шансы на проведение двусторонних встреч между представителями Севера и Юга Корейского полуострова могут быть окончательно перечеркнуты, если Пхеньян проведет новое ракетное испытание. Об этом «Известиям» заявили в министерстве по делам объединения Южной Кореи. Между тем, как полагает разведка в Сеуле и утверждает ряд местных СМИ, КНДР протестирует очередную ракету уже 27 июля, то есть в 64-ю годовщину перемирия сторон в корейской войне 1950–1953 годов. Кроме того, эта дата — крайний срок, до которого южнокорейский президент, главный апологет примирения с Севером, готов ждать окончательного ответа от Пхеньяна на предложение о двусторонних встречах.

27 июля, в 64-ю годовщину подписания соглашения о перемирии между двумя Кореями, около 3 тыс. ветеранов, политиков и иностранных дипломатов придут в Олимпийский парк на востоке Сеула для участия в мероприятиях в память о южнокорейских и иностранных солдатах, погибших в корейской войне (тогда под флагом ООН на стороне Юга воевали представители 16 стран). Как заявляют в южнокорейском министерстве по делам патриотов и ветеранов, цель мероприятий — подчеркнуть необходимость сохранения мира в регионе и выразить настрой Сеула на объединение двух Корей, которые по-прежнему юридически находятся в состоянии войны друг с другом.

По другую сторону 38-й параллели в этот день, как ожидается, будут царить куда менее миролюбивые настроения. На днях южнокорейские СМИ, опираясь на данные спутников и разведки, сообщили, что 27 июля Пхеньян намеревается отметить запуском очередной ракеты.

В пресс-службе министерства по делам объединения Южной Кореи «Известиям» заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о готовящемся запуске, но признали, что он заметно осложнит и без того хрупкие шансы на двусторонние встречи, проведение которых в этом месяце предложил лидер РК Мун Чжэ Ин.

Одна из них, напомнили в министерстве, должна, по предложению Южной Кореи, пройти под патронатом Красного Креста 1 августа. Цель — согласовать возможность свидания в октябре между родственниками, десятилетиями проживающими по разную сторону границы . Вторая встреча — между военными Севера и Юга — должна была, как полагали в Сеуле, состоятся еще 21 июля, но Пхеньян пока никак не отреагировал на обе эти инициативы. В итоге в минувшие выходные министерство обороны РК заявило, что предложение о встрече с военными Севера действительно до 27 июля включительно.

— Пока Север не дал никаких позитивных сигналов в ответ на инициативу Юга. Испытание [ракеты] и будет, видимо, ответом . Пхеньян вряд ли пойдет на переговоры с Сеулом, он явно хочет прямых переговоров с Вашингтоном , а это пока представляется маловероятным, — сказал «Известиям» директор азиатских исследований Токийского университета Темпл Джефф Кингстон.

По мнению эксперта, нынешнее руководство Южной Кореи исходит из понимания того, что, «надеясь на мир, надо готовиться к войне».

— Политика «солнечного тепла-2» очень отличается от политики «солнечного тепла-1» (подразумевается курс на сближение Севера и Юга, взятый в 2000-х тогдашним лидером страны Ким Дэ Чжуном. — «Известия»): она базируется на диалоге, санкциях и усилении южнокорейских военных возможностей, — резюмировал Джефф Кингстон.

Это подтверждается появившимися в большинстве южнокорейских СМИ на этой неделе сообщениями о том, что в ближайшие месяцы Сеул намерен добиться от Вашингтона разрешения на двукратное увеличение максимального веса боеголовок, размещаемых на разрабатываемых двумя странами ракетах.