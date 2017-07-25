Уголовное дело в отношении мошенника, жертвами которого стали более 20 матерей-одиночек, передано в суд на рассмотрение. Об этом сообщается на сайте МВД России.

По данным следствия, житель Иркутска искал своих жертв на сайтах знакомств, где представлялся успешным предпринимателем. Женщинам он сообщал, что «готов ради налоговых льгот помогать одиноким женщинам и их детям», после чего просил предоставить ему персональные данные и данные банковских карт.

«Установлено, что фигурантом было похищено свыше 700 тыс. рублей, в основном принадлежащих матерям-одиночкам. В некоторых случаях женщины, не имевшие собственных банковских карт, передавали данные счетов родственников или знакомых, с которых также списывались сбережения», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что жертвами мошенника стали жительницы разных городов России. При обыске в квартире подозреваемого было найдено несколько десятков единиц техники, в том числе ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, а также банковские карты и сим-карты разных операторов сотовой связи.

«В отношении мужчины судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, сотрудникам полиции удалось возместить причиненный ущерб в размере свыше 250 тыс. рублей», — сказано на сайте МВД РФ.