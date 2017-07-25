Московским поликлиникам будут предоставлять гранты для формирования доброжелательного отношения медиков к пациентам во время приема. Соответствующее постановление утвердил мэр столицы Сергей Собянин.

Размер одного гранта будет составлять 7,5 млн руб., и присуждаться они будут раз в квартал, передает ТАСС.

Гранты будут предоставляться в двух категориях — «Лучшая детская поликлиника по качеству обслуживания пациентов» и «Лучшая взрослая поликлиника по качеству обслуживания пациентов».

Глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что гранты будут присуждаться согласно результатам опросов пациентов о качестве работы врачей и медперсонала.