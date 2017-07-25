Снос пяти незаконных построек цыганской диаспоры в поселке Хрущево в городском округе Тула выполнили 25 июля по предписанию УФССП по Тульской области.

Всего выявлено около 19 незаконных деревянных строений. Пять из них снесли силами муниципалитета, еще восемь жители разобрали самостоятельно. Семь зданий ждут новых судебных разбирательств, сообщает ИА «Тульские новости».

Жителей незаконный строение неоднократно уведомляли о необходимости снести дома, но они бездействовали, что повлекло за собой принудительный снос домов. Всего для работ задействовали 11 человек и восемь единиц спецтехники. Также для безопасности рядом с рабочими дежурили пожарный расчет МЧС России по Тульской области, несколько машин скорой медицинской помощи и аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций.