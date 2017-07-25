Сенатор от республики Алтай Владимир Полетаев предложил ввести в популярных у туристов российских регионах рекреационный сбор по аналогии с курортным сбором. По его мнению, он мог бы составлять 30–50 рублей с человека в день.

«Подобный сбор необходим не только для регионов, где имеются курорты, но и для других популярных у туристов российских территорий. Это Горный Алтай, Бурятия, Камчатка, Золотое кольцо России. Нагрузка на инфраструктуру растет, необходимы дополнительные средства для ее поддержания и модернизации», — сказал Полетаев.

По словам сенатора, рекреационный сбор должен поступать в муниципальный бюджет и идти на благоустройство местной инфраструктуры, сообщает «РИА Новости».

Напомним, во вторник Совет Федерации одобрил закон о введении курортного сбора в четырех российских регионах. Его вводят в качестве экспериментального проекта в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях в период с 2018 по 2022 год.

Граждане старше 18 лет, остановившиеся более чем на сутки в объекте размещения, должны будут оплачивать не более 50 рублей за сутки в 2018 году.