Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter пошутил, что следующим на допросе по делу о якобы вмешательстве России в американские выборы может быть вызван его 11-летний сын Бэррон.

«Джаред Кушнер вчера очень хорошо доказал, что он не вступал в сговор с русскими. Это охота на ведьм. Следующий на очереди — 11 летний Бэррон», — написал Трамп в соцсети.

Jared Kushner did very well yesterday in proving he did not collude with the Russians. Witch Hunt. Next up, 11 year old Barron Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

Зять американского лидера Джаред Кушнер в понедельник выступил по данному делу на закрытых слушаниях специального комитета по разведке сената США. Кушнер опроверг свое участие в «заговоре» с Россией. При этом отметил, что действительно встречался с несколькими российскими представителями.

Всего у Трампа пятеро детей: трое сыновей (39-летний Дональд-младший, 33-летний Эрик и 11-летний Бэррон), а также две дочери — 35-летняя Иванка и 23-летняя Тиффани.