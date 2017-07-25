Киевский апелляционный суд отменил решение предыдущей инстанции о взыскании 79,877 млн гривен ($3,1 млн) с АО «Газтранзит» в качестве штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом Украины на «Газпром». Соответствующее решение суда обнародовано в госреестре.

АО «Газтранзит» частично принадлежит российскому газовому концерну. Суд постановил, что взыскание нецелесообразно, так как на сегодняшний день средства АО «Газтранзит» принадлежат не «Газпрому».

«Учитывая, что срок выплаты дивидендов на момент вынесения обжалуемого постановления (решение Хозяйственного суда от 6 июня) не наступил, коллегия судей пришла к выводу, что удовлетворение заявления об обращении взыскания на дивиденды от чистой прибыли АО «Газтранзит» нарушает права акционеров «Газтранзита», поскольку указанные средства на момент взыскания принадлежат «Газтранзиту», но не ПАО «Газпром», — говорится в выводах апелляционного суда.

Государственная исполнительная служба Украины в мае открыла производство по взысканию штрафа и аресту имущества «Газпрома» на территории страны.

«Газпрому» и «Нафтогазу» принадлежат по 40% акций «Газтранзита», еще 19,6% акций — турецкой Turusgas.

«Газтранзит» создан в ноябре 1997 года с целью расширения пропускной способности газотранспортной системы Украины для увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и страны Балканского региона.