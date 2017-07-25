Операция по профилактике безопасности перевозки пассажиров общественным транспортом «Нелегальный автобус» проходит в Москве.

Об этом сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД проверяют автобусный транспорт столицы на соответствие требованиям безопасности — от конструкции самого транспортного средства до исправной работы его систем.

Особое внимание обращено на возможные неправомерные изменения в автобусах как в пассажирском салоне, так и в кабине водителя.

Помимо этого, инспекторы проверяют у водителей разрешение на работу, права и наличие неоплаченных штрафов.