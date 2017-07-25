Законопроект об антироссийских санкциях конгресса США вызывает тревогу, поскольку закладывает «опасную мину» под фундамент отношений Вашингтона и Москвы. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Данный законопроект США подразумевает ввести санкции как в отношении России, так и в отношении ряда других стран, а также «кодифицировать» уже имеющиеся.

«Всё это очень тревожно, никаких признаков того, что русофобская истерия, которой охвачен весь конгресс США, идет на спад, мы не видим», — цитирует Рябкова «РИА Новости».

По словам замглавы российского МИДа, законопроект имеет все шансы быть принятым, в связи с чем под фундамент отношений двух стран «закладывается очень опасная мина», пишет RT.

Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен изучить законопроект о введении санкций против РФ, Ирана и КНДР.