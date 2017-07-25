Орловский областной суд смягчил приговор бывшему депутату орловского облсовета Павлу Будагову и его брату Петру. Оба обвинялись в жестоком избиении местного жителя. В итоге обвиняемые проведут за решеткой 3,5 и 4 года соответственно.

Смягчающим обстоятельством стало то, что потерпевшему была оказана помощь — сразу после избиения пострадавшего Игоря Филичева отвезли в больницу. Также следствие так и не смогло предоставить доказательства того, что избиение было совершено из хулиганских побуждений и что братья Будаговы были знакомы с Филичевым долгое время.

Во время процесса высказывались предположения, что реальный срок будет заменен на условный или отменен вовсе. На этом настаивала не только сторона защиты, но и сам потерпевший. Однако суд не усмотрел оснований для отмены приговора, сообщает ИА «Абирег».

Напомним, экс-депутата и его брата задержали в конце мая за то, что они, по версии следствия, у ночного клуба «Оз-бар» в Орле во время ссоры с Филичевым несколько раз ударили его по голове. В результате тот упал и ударился головой об асфальт. В итоге у него была диагностирована черепно-мозговая травма с переломом теменной кости.

Петр и Павел Будаговы являются сыновьями известного в Орле бизнесмена Сергея Будагова.