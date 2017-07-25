Президент США Дональд Трамп заявил, что попытки Украины саботировать его предвыборную кампанию были направлены на то, чтобы улучшить позиции кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Также Трамп обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в бездействии.

«Попытки Украины саботировать кампанию Трампа «потихоньку работали на улучшение позиций Клинтон, и где же расследование, генеральный прокурор?» — написал глава Белого Дома в своем микроблоге.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

Американский лидер при этом не уточнил, каким образом Украина пыталась помешать его кампании.