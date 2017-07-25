Трамп требует расследовать попытки Киева саботировать его кампанию
Президент США Дональд Трамп заявил, что попытки Украины саботировать его предвыборную кампанию были направлены на то, чтобы улучшить позиции кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
Также Трамп обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в бездействии.
«Попытки Украины саботировать кампанию Трампа «потихоньку работали на улучшение позиций Клинтон, и где же расследование, генеральный прокурор?» — написал глава Белого Дома в своем микроблоге.
Американский лидер при этом не уточнил, каким образом Украина пыталась помешать его кампании.