Племенной завод имени Ленина в Арзгирском районе Ставропольского края приобрел 25 коров из Шотландии.

Животные абердин-ангусской породы отличаются крепкими физическими данными, мясом большей насыщенности, относительной неприхотливостью и экономичностью при разведении.

Как отмечает NewsTracker, масса шотландской буренки составляет от 500 до 700 кг, быков — до 1 тыс. кг. Корова такой породы может давать в среднем до 2 тыс. л молока.

Абердин-ангусская порода ведет свое начало от британского безрогого скота, который долгое время служил рабочей скотиной в северо-восточных графствах Шотландии Абердин и Ангус. Свое название животные получили в 1775 году, когда заводчики взялись за улучшение скороспелости и экстерьера, а также повышение убойного выхода и мясных качеств. Скороспелость животных сыграла главную роль в распространении по миру. Шотландская корова завоевала популярность у австралийских и новозеландских фермеров, прижилась в Аргентине, США и Канаде.