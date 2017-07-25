График перевооружения армии и флота исполняется в срок. При этом расходы на национальную безопасность в будущем трехлетнем бюджете будут формироваться исходя из существующих угроз. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о расходах федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Совещание было посвящено финансированию национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Было отмечено, что новый трехлетний бюджет должен не только обеспечить успешное завершение госпрограммы вооружения, но и создать возможности для реализации новой программы, которая сейчас разрабатывается. Кроме того, параллельно с поступлением вооружения и новой техники необходимо обустраивать места базирования техники, внедрять средства и программы обучения военнослужащих и, конечно, повышать качество и интенсивность боевой подготовки.

— Мы должны обеспечить стабильное развитие оборонного потенциала страны, оснастить к 2020 году армию и флот самым современным вооружением и техникой. Все задачи известны, они были сформулированы. Задачи, скажем прямо, непростые, но график переоснащения Вооруженных сил в целом соблюдается, будем придерживаться установленных темпов и дальше, — заявил премьер-министр.

Действующий закон о бюджете 2017 года предусматривает расходы на оборону страны в размере более 1 трлн рублей в открытой части, а общий объем расходов на эту сферу деятельности — 2,84 трлн рублей. По данным Минфина, суммарные годовые расходы государства на нацоборону и полицию за последние 7 лет выросли в 1,5 раза — и в бюджете 2017 года достигли 4,8 трлн рублей.

— Главными задачами остается борьба с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, экономическими преступлениями, коррупцией, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотиков. Особое внимание будет уделяться обеспечению безопасности людей и общественного порядка. Это в интересах людей, которые должны чувствовать себя уверенно, спокойно и дома, и на улицах, — резюмировал Дмитрий Медведев.

Ранее было объявлено, что бюджет не подлежит сокращению в части социальных обязательств. При этом Дмитрий Медведев недавно призвал проанализировать эффективность расходования средств на оборонную, космическую и атомную промышленность. По его мнению, здесь в каждой из госпрограмм есть возможности для определенной оптимизации.

Глава Минфина Антон Силуанов также неоднократно заявлял о возможности сокращения «некоторых статей расходов» в следующем году. В проектировках федерального бюджета на 2018–2020 годы ведомство предлагает урезать некоторые позиции на 2%. Полученные таким образом 77 млрд рублей предлагается направить в резервный фонд правительства.

— В действиях правительства есть логика, ведь к 2020 году закончится перевооружение армии. Необходимо будет загрузить предприятия оборонно-промышленного комплекса производством продукции гражданского и двойного назначения. Средства, полученные от сокращения некоторых статей бюджета, могут направить на развитие других отраслей. Например, если военное производство делает истребители, то оно может заниматься и созданием гражданских самолетов, — заявил «Известиям» профессор кафедры национальной безопасности ФНБ РАНХиГС Евгений Никитенко.

Россия занимает второе место на мировом рынке оружия. Портфель заказов за прошлый год составил порядка $50 млрд. Экспорт российских вооружений по итогам 2016 года превысил показатели 2015 года и достиг $15 млрд, выполнение государственного оборонного заказа в 2016 году достигло рекордного уровня — 98,8%. В прошлом году было построено 30 гражданских и 109 военных самолетов, 22 гражданских и 186 военных вертолетов.