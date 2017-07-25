На 427-м км железнодорожного пути в Навлинском районе Брянской области электричка сбила пожилого мужчину. Пострадавший погиб на месте.

По предварительным данным, 70-летний мужчина ехал на велосипеде рядом с железной дорогой. С собой он вез корзину с грибами, которые рассыпались на путях. Мужчина остановился, чтобы собрать их, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

В это время на путях показался поезд, который подавал сигналы о своем приближении. В связи со слабым слухом погибший приближения не услышал. Машинист применил экстренное торможение, но спасти мужчину это не помогло.