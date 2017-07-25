Работающие пенсионеры с августа получат прибавку к пенсии. Для большинства из них выплаты увеличатся чуть больше чем на 200 рублей. Это повышение не является сенсационным событием, заявил «Известиям» глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

«Повышение пенсий на 222 рубля — это не новость. Это законом установленная норма. Это даже не сенсация. Каждый пенсионер имеет право на перерасчет пенсии от накопленного капитала. Работающим пенсионерам мы отказали в праве на индексацию, но оставили им вот эту возможность», — сказал Рязанский.

Об увеличении выплат работающим пенсионерам во вторник, 25 июля, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). По данным ПФР, прибавка будет зачисляться с учетом перерасчета за работу в 2016 году.