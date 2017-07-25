Китайские власти укрепляют границу с КНДР на случай кризиса вокруг Северной Кореи. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, КНР допускает возможность нанесения США удара по северной части полуострова. В связи с этим для гражданского населения в районе границы, протяженность которой составляет 1,5 тыс. км, начали возводить укрытия. Также отмечается существенное увеличение численности китайских пограничных войск.

Обострение ситуации вокруг КНДР началось после того, как Пхеньян провел несколько испытаний баллистических ракет подряд, сообщает телеканал «Звезда». После этого США направили к берегам КНДР несколько военных кораблей.