Трамп обрадовался возвращению Маккейна в конгресс
Президента США Дональда Трампа обрадовало известие о возвращении сенатора-республиканца Джона Маккейна в Вашингтон для работы по ряду законопроектов.
«Так здорово, что Джон Маккейн возвращается для голосования. Храбрец, американский герой! Спасибо тебе, Джон», — написал Трамп в Twitter.
На прошлой неделе врачи диагностировали у 80-летнего Маккейна агрессивную форму опухоли мозга — глиобластому. Сенатора прооперировали, после чего он продолжил реабилитацию у себя дома в Аризоне.