Президента США Дональда Трампа обрадовало известие о возвращении сенатора-республиканца Джона Маккейна в Вашингтон для работы по ряду законопроектов.

«Так здорово, что Джон Маккейн возвращается для голосования. Храбрец, американский герой! Спасибо тебе, Джон», — написал Трамп в Twitter.

So great that John McCain is coming back to vote. Brave - American hero! Thank you John. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

На прошлой неделе врачи диагностировали у 80-летнего Маккейна агрессивную форму опухоли мозга — глиобластому. Сенатора прооперировали, после чего он продолжил реабилитацию у себя дома в Аризоне.