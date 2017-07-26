Грозненский «Ахмат» стартовал в чемпионате России с двух побед. Республиканский клуб переиграл «Амкар» и «Ростов» с одинаковым счетом 1:0. В межсезонье команда серьезно обновилась. Олег Кононов сменил на тренерском мостике Рашида Рахимова, который проработал в команде три с половиной года.

Далее произошли обновления состава «Ахмата». Нынешним летом команду покинуло 12 футболистов (некоторые из них ушли в аренду). Покупки производились очень точечно. Трое из новичков-грозненцев — бразильцы. По информации «Известий», в ближайшее время число латиноамериканцев в «Ахмате» может увеличиться.

— До закрытия трансферного окна в грозненском клубе может увеличиться бразильская диаспора, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Клуб активно ведет переговоры с полузащитником шведского «Кальмара» Исмаэлем Силва Лимой. В «Ахмате» надеются, что в ближайшее время стороны сумеют прийти к соглашению. Лима играет на позиции опорного полузащитника, а именно ее хотят усилить в республиканском клубе.

Исмаэль Силва Лима начал свою профессиональную карьеру в малоизвестном бразильском клубе «Кратэуш». Уже спустя год полузащитник перешел в шведский «Кальмар», за который выступает по сей день. Он провел за эту команду 113 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 13 голевых передач. На данный момент трансферная стоимость 22-летнего футболиста составляет всего €700 тыс. А контракт Лимы с «Кальмаром» заканчивается уже следующим летом.

Отметим, до этого «Ахмат» уже приобрел трех бразильцев в текущее трансферное окно. До этого состав грозненцев пополнили защитник Филипе Сампайо, а также полузащитник Раванелли дос Сантос и Лео Жаба. Последний уже успел отличиться в игре за новый клуб и принес своим голом победу над «Амкаром» в первом туре РФПЛ.

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