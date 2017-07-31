Руководство ФКП «Росгосцирк», которое сейчас объединяет 42 стационарных цирковых учреждения России, отчиталось о первых результатах модернизации отечественного цирка. По словам генерального директора Росгосцирка Дмитрия Иванова, в результате оптимизации штатного расписания численность сотрудников в филиалах компании по всей стране сократилась на треть — с 3670 человек до 2658. При этом фонд заработной платы уменьшился незначительно — с 48 млн рублей в месяц до 41,2 млн.

— Частично денежные средства, высвободившиеся в результате оптимизации численности штатных единиц, были направлены на увеличение заработной платы самым низкооплачиваемым сотрудникам, — рассказал «Известиям» Дмитрий Иванов.

Однако одной только оптимизацией штатного расписания модернизация не ограничивается. Важнейшей задачей является самоокупаемость компании.

— Под самоокупаемостью мы понимаем совокупность действий, которые приводят к тому, что цирк начинает зарабатывать столько же, сколько тратит, — пояснил журналистам заместитель министра культуры РФ Александр Журавский. — Но за расходные статьи выносятся инвестиционные расходы. Потому что государство ежегодно инвестирует миллионы рублей в реконструкцию и ремонт цирковых площадок. Через 3–4 года все цирки будут модернизированы. Тогда же компания будет способна заниматься самоинвестированием. Появится больше площадок, больше станет заработанных средств.

В 2017 году готовятся к открытию государственные цирки Омска, Нижнего Тагила, Кисловодска, Владивостока, в 2018-м — Рязани и Саратова. Инвесторов Росгосцирку поможет найти государство.

Что касается доходов компании, то на 2017 год Минкультуры установило Росгосцирку план в 3 млрд рублей за первое полугодие. По словам гендиректора, он выполнен на 56% (1,682 млрд рублей). До конца года Росгосцирк планирует справиться с поставленной задачей.

Хороший доход цирку всегда приносили зарубежные гастроли.

— Когда я пришел на должность гендиректора, на валютном счете Росгосцирка было $161, — рассказал «Известиям» Дмитрий Иванов. — А сегодня — €250 тыс. Деньги не ахти какие, но мы наращиваем обороты. Процесс международных взаимоотношений непростой. Например, Японию я разворачивал лицом к нам трижды. Предыдущее руководство не совсем корректно повело себя, и японцы отказались работать с Россией. Но проблему решили.

Сейчас Московский цирк им. Ю. Никулина в рамках международного проекта Министерства культуры РФ «Русские сезоны» находится на гастролях в Японии. Вслед за Токио в маршрутном листе цирковых артистов — Йокогама, Чиба, Нагареяма и Нагоя.

— Мы заинтересованы, чтобы российский цирк был представлен на всех международных цирковых площадках, — сказал заместитель министра культуры РФ Александр Журавский. — Хочется, чтобы он приезжал и туда, где наш цирк не видели, но с интересом познакомятся с лучшими достижениями нашего искусства.