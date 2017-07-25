Президент Польши Анджей Дуда подписал один из трех законпроектов, реформирующих работу судов общей юрисдикции. Об этом сообщает портал wyborcza.pl, ссылаясь на канцелярию польского лидера.

Ранее стало известно, что глава Польши готов наложить вето на два законопроекта о работе Верховного суда и Национального судебного совета. При этом в пакет судебных реформ входят три законопроекта. Представитель правительства республики Рафал Бохенек заявил, что реформы будут проведены вне зависимости от решений президента.

В Еврокомиссии, а также в оппозиции раскритиковали комплекс законов, отметив, что их вступление в силу лишит суды независимости, а также сделает невозможным соблюдение принципа разделения властей. В стране проходят акции с призывом наложить вето на все три закона.