Действия, которые будут провоцировать напряженность на линии соприкосновения в Донбассе, отдалят момент урегулирования конфликта. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера о возможных поставках Украине «оборонительного оружия».

«Мы неоднократно говорили, что любые действия, которые будут провоцировать напряженность на разделительной линии и в целом провоцировать ситуацию, и без того непростую, будут нас лишь отдалять от момента урегулирования этого внутриукраинского вопроса», - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью BBC, что «оборонительное оружие позволит Украине защитить себя», отметив, что возможные поставки вооружений из США являются «вопросом для дальнейшего обсуждения и принятия решения».