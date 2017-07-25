Украинская полиция задержала двух участников перестрелки в городе Днепре (бывший Днепропетровск), в результате которой погибли два человека и пятеро были ранены.

Об этом сообщил начальник криминальной полиции в Днепропетровской области Олег Грозь.

По его словам, перестрелка возникла на почве «экономических интересов» двух сторон, передает «РИА Новости».

Грозь отметил, что участниками перестрелки, которые первыми применили оружие, являются трое жителей Днепра, иностранец и житель Донецкой области.

«Нас интересуют еще три человека, их [личности] устанавливаем. Они в розыск не объявлялись», — добавил он.

Сайт телеканала «112. Украина» сообщает, что двоим участникам конфликта уже выдвинуто обвинение, их задержали на 72 часа и должны избрать меру пресечения.