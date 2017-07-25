Восемь человек, среди которых пятеро детей, пострадали в Почепском районе Брянской области в результате ДТП на 81-м км трассы Брянск–Новозыбков. По факту аварии проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, на перекрестке автодороги около 14:15 на встречную полосу движения выехал автомобиль Audi, за рулем которого находилась 36-летняя женщина, и столкнулся с иномаркой Renault, которую отбросило на автомобиль Ford, сообщает NASHBRAYNSK.RU.

В результате столкновения пострадали водитель Audi и пять пассажиров, из них трое детей. С травмами различной степени тяжести их отправили в больницу. Еще двое детей пяти и десяти лет, которые находились в автомобиле Renault, в госпитализации не нуждались и отправились на лечение домой.