Президент Владимир Путин пока не принимал решений об ответных мерах в отношении Польши в связи с законом о декоммунизации, который, в частности, предусматривает снос в стране памятников советским воинам. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Глава государства, который определяет внешнюю политику РФ по конституции, пока никаких решений не принимал и не озвучивал», — передает слова Пескова «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, инициатива Совфеда об ответных мерах по отношению к Польше всё еще нуждается в проработке в профильных комитетах верхней палаты парламента.

«Дождемся пока каких-то формулировок, которые конкретно предлагают наши сенаторы», — добавил Песков.