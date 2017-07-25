Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча главы ВЭБ Сергея Горькова с помощником президента США Джаредом Кушнером проходила в рамках банкового roadshow, а не по поручению Кремля.

«Действительно [С. Горьков] посещал США в рамках roadshow, встречался там с различными представителями и, соответственно, осуществлял контакты. Эти контакты не требовали какого-то санкционирования со стороны Кремля, и, естественно, они не осуществлялись по поручению Кремля», — заявил пресс-секретарь главы РФ.

Песков отметил, что подобные переговоры между руководителями «крупных банков, институтов развития» — «абсолютно нормальная практика».

Ранее газета New York Times писала, что целью встречи Кушнера и Горькова в декабре 2016 года могло быть установление «прямой линии связи» с президентом РФ Владимиром Путиным вне существующих каналов.