23 июля на 11-м км трассы Оренбург–Илек водитель автомобиля «Иж» насмерть сбил пожалую женщину. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

По предварительным данным, женщина шла по дороге по разделительной полосе по ходу движения транспорта. Около полуночи мужчина за рулем автомобиля «Иж» двигался в сторону Оренбурга и сбил пешехода, сообщает РИА «Оренбуржье».

От полученных травм женщина скончалась на месте. Установить личность погибшей не удалось, на виде ей около 55 лет. Сейчас по факту происшествия назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.