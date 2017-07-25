Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, позвонили министру энергетики США Рику Перри и пообщались с ним, представившись премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

В разговоре с американским министром, запись которого выложена на сайте «Вести.ру» была затронута и тема санкций против России.

«Администрация полностью поддерживает санкции против России в данный момент», — заверил Перри.

Также министр заверил собеседников, что США никогда не поддержат строительство газопровода «Северный поток-2».

«Наша позиция по «Северному потоку» не менялась и не поменяется. Мы против этого проекта», — сказал он.

После этого пранкеры обсудили с Перри и вопрос его предстоящего визита в Киев, который намечен на август.

Министр Соединенных Штатов высказался за укрепление сотрудничества Украины и США в сфере энергетики.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы обсудить с вами то, как мы можем сотрудничать и в атомной сфере», — добавил Перри.

Ближе к концу разговора пранкеры начали откровенно разыгрывать американского чиновника, сообщая ему всё более абсурдную информацию.

Так, они рассказали ему о новом виде биотоплива, изобретенного лично президентом Украины Петром Порошенко из смеси самогона и навоза, отметив, что первый танкер с таким топливом уже направлен в Лимпопо для помощи повстанцам, сражающимся с режимом Путина.

«Жду возможности встретиться с президентом, чтобы подробнее узнать об этом», — невозмутимо ответил на это Перри.