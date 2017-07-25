Роспотребнадзор запретил купание в реке Цне в трех районах Тамбовской области. Это Сампурский, Знаменский и Тамбовский районы.

Решение было принято после обнародования результатов исследования проб воды, взятых в реке. Проверки будут продолжены, сообщает ИА «Тамбовский курьер».

Ранее санитарные службы открыли только один пляж в черте Тамбова. Это оборудованное место для массового купания в Ласковском карьере.

Как писали «Известия», 29 июня произошла авария на канализационном коллекторе, в результате чего сточные воды попали в канал реки Цны. Лишь спустя сутки специалисты «Тамбовских коммунальных сетей» устранили утечку.

Причиной случившегося называют неправильное выполнение работ по забивке свай на строительстве второй очереди ТРЦ «РИО».