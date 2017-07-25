Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать слухи о якобы грядущей отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Мы пока не слышали каких-либо официальных заявлений господина Тиллерсона на этот счет или заявлений из Белого дома, поэтому нам нечем руководствоваться, для того чтобы давать какую-то оценку», — сказал он журналистам во вторник, 25 июля.

Он также отметил, что в Кремле не считают данные СМИ достоверными источниками информации.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Тиллерсон рассматривает возможность ухода со своей должности из-за разногласий с Белым домом.