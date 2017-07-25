Переговоры лидеров стран в «нормандском формате» можно назвать успешными лишь с точки зрения демонстрации сторонами готовности работать дальше. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, 24 июля состоялись переговоры в «нормандском формате» с участием Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Петра Порошенко. Стороны после трехмесячной паузы обсудили по телефону урегулирование ситуации в Донбассе и договорились о встрече внештатных советников глав государств, которая должна состояться во второй половине августа.

По итогам телефонных переговоров в «нормандском формате» было заявлено, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовали обеспечить прекращение огня в Донбассе, а также призвали к восстановлению экономических связей между конфликтующими сторонами.