Переговоры между Россией и США по пересмотру «закона Димы Яковлева» и «акта Магнитского» не идут. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге во вторник.

«Нет, не ведутся. Это всё, что я могу вам сказать», — сказал он журналистам.

Как сообщалось ранее, во время встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа обсуждалось усыновление российских детей.

Напомним, так называемый закон Димы Яковлева, который запрещает усыновление российских детей американскими гражданами, действует в РФ с 1 января 2013 года. Он был принят после нескольких громких случаев жестокого обращения с российскими детьми в США. Документ получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США, после того как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.