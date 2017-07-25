В Архангельске предстанет перед судом житель Ярославской области, по вине которого в Поморье распространился вирус африканской чумы свиней. Обвиняемый продавал скот с нарушением ветеринарных правил.

По версии следствия, в сентябре 2016 года он привез животных на автомобиле без документов. Свиней купили местные жители. После этого в личных подсобных хозяйствах произошло заражение АЧС. В восьми районах области был введен карантин, произведено вынужденное отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства, пишет ИА FlashNord. Сумма ущерба превысила 15 млн рублей. Ранее обвиняемый был приговорен к штрафу за аналогичное преступление в Вологодской области. Теперь его буду судить по уголовному делу.

АЧС — не представляющая угрозы для человека, но опасная высококонтагиозная вирусная болезнь для животных. Характеризуется лихорадкой, цианозом кожи и обширным кровоизлияниями во внутренних органах.

В Россельхознадзоре считают, что от заболевания не защищена ни одна территория страны, поскольку перемещение свинины сложно контролировать. В прошлом году случаи АЧС были зарегистрированы в 40 регионах России, карантин объявляли в восьми.