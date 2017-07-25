Уголовное дело в отношении жительницы города Рыбинска возбудили местные сотрудники полиции. Женщина несколько лет получала пособие от Пенсионного фонда РФ, на которое не имела права.

По данным ведомства, женщина предоставила в Пенсионный фон подложные документы. Как сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ», она находилась в сговоре с сотрудником бюро медико-социальной экспертизы по Ярославской области.

Всего женщина получила незаконные выплаты на сумму более 660 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается, жительнице Рыбинска грозит до 6 лет лишения свободы.