Закон о телемедицине, предусматривающий создание единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, одобрен Советом Федерации.

Документ, принятый парламентом во вторник, 25 июля, позволит организовать дистанционный прием и наблюдение за состоянием пациентов.

Кроме того, в законе определены создание информационной системы, операторы, поставщики и пользователи информации, сообщает ТАСС.

Помимо прочего, благодаря электронной подписи медицинского работника в рецептах закон позволит жестче контролировать оборот лекарственных препаратов, в том числе с содержанием наркотических средств.