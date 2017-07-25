Жители Дудинки намерены установить рекорд России по массовому исполнению песни за Северный полярным кругом. Попытка будет совершена во время празднования 350-летнего юбилея города.

16 сентября на набережной все желающие смогут исполнить неофициальный гимн Дудинки «В синих южных морях». За происходящим будет наблюдать эксперт Книги рекордов России.

Подсчитывать число участников флешмоба волонтеры будут на специальных входах на площадь с помощью ручных счетчиков.

Как сообщает «Наш Красноярский край», в Дудинке недавно была запущена кампания по сбору средств для оплаты присутствия эксперта книги рекордов в городе. Горожанам, которые внесли денежные средства, взамен предлагают сувениры и диски с песнями городских музыкальных коллективов.