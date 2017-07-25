Минобороны РФ назвало ложными сообщения о воздушном ударе по зоне деэскалации «Восточная Гута» в Сирии.

«В ходе рабочих контактов с представителями оппозиционных группировок в «Восточной Гуте» подтверждено, что никаких боевых действий в этой зоне деэскалации не велось, воздушных ударов не было», — говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, распространенном во вторник.

Напомним, ранее сообщалось об авиаударе по сирийскому поселку Арбин близ Дамаска. Были данные о восьми погибших в районе Восточная Гута.

Соглашения по новой зоне деэскалации «Восточная Гута» были подписаны 22 июля.