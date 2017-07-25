На территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» IT-компания «Айпитон» намерена разрабатывать программные продукты. Речь идет о разных сферах — например, обучении персонала, логистике, управлении складом, производстве, организации продаж, финансовой и бухгалтерской отчетности. Объем инвестиций в проект составит 23 млн рублей.

В ТОР «Комсомольск» компания «Флагман» реализует вторую очередь по модернизации круглогодичного горно-лыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе, пишет «Хабаровский край сегодня». В планах инвестора — получить статус дальневосточной тренировочной базы национальной сборной по горным лыжам и сноубордингу в преддверии Зимних Олимпийских игр в Корее в 2018 и Китае в 2022 году.

Ранее сообщалось, что индустриальный парк площадью 12,3 га на территории опережающего развития (ТОР) построят в Комсомольск-на-Амуре. Соответствующее соглашение подписали в марте корпорация развития Дальнего Востока и новый резидент ТОР компания «Индустриальный парк «Парус». Предприятие намерены создать учредители индустриального парка «Авангард» с целью производства, ориентированного на нужды авиастроения в Комсомольской ТОР.

Добавим, к концу 2017 года на Дальнем Востоке планируется построить свыше 70 предприятий. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев заверил, что власти поддержат создание новых ТОР и инвестиционных проектов в регионе.