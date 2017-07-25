Больше 13 тыс. салютных выстрелов запустят в столице в День города. Об этом сообщили организаторы праздника.

Москвичи и гости столицы смогут понаблюдать за салютом с 13 городских площадок, сообщает сетевое издание m24.ru. Например, в центре Москвы фейерверк будет запускаться с барж в акватории Москвы-реки, между Раушской и Москворецкой набережными и напротив Большой спортивной арены «Лужники». Также фейерверк запустят с других площадок в разных районах города: в парке Победы, в музее-усадьбе Царицыно, в парке Кузьминки и на других. На каждой из них планируется не менее 50 залпов салюта в виде сердец, разбегающихся змеек и бабочек. Кроме того, на каждой площадке будет установлено пиротехническое панно с числом «870».

Посмотреть салют можно будет 9 сентября в 22:00. В 2017 году Москва отмечает 870-летие, в связи с чем планируются масштабные праздничные мероприятия, сообщает «ТВ Центр».