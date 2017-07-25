Водитель одного из четырех автомобилей, столкнувшихся на Волоколамском шоссе в Москве, скрылся с места ДТП. Полиция ведет его розыск. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД во вторник.

«Один из участников ДТП самовольно покинул место происшествия. Сотрудники полиции устанавливают его местонахождение», — цитирует «РИА Новости» представителя ведомства.

Причины аварии устанавливаются, сотрудники ГИБДД выясняют, кто стал виновником аварии, передает BFM.RU.

Движение по Волоколамскому шоссе в сторону центра полностью перекрыто, по направлению в область открыта только одна полоса дороги. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты движения.

Напомним, пять автомобилей столкнулись во вторник около 6 утра на Волоколамском шоссе. Одна из машин загорелась. Пожарные, прибывшие на место происшествия, оперативно ликвидировали возгорание.

Пострадали четыре человека. Они госпитализированы.