Совет Федерации во вторник одобрил закон, который ужесточает уголовную ответственность за склонение к суициду, в том числе несовершеннолетних.

Согласно документу, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

При этом действующее законодательство предусматривает максимальный срок наказания до 6 лет, а за доведение до самоубийства — от 5 до 8 лет.

Новым законом повышается ответственность за склонение к совершению самоубийства или содействие в совершении самоубийства. Максимальную санкцию в виде лишения свободы предлагается установить на срок от 5 до 10 лет. При этом предлагается также лишать лиц, признанных виновными по данной статье, права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.

Лица, чьи деяния повлекли покушение на самоубийство или самоубийство несовершеннолетнего или находящегося в беспомощном состоянии, либо в материальной или иной зависимости от виновного, либо женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, будут наказываться лишением свободы от 6 до 12 лет.

Лица, совершившие подобные деяния, которые привели к самоубийству двух или более лиц, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Организация деятельности, которая направлена на побуждение к совершению самоубийства путем призывов к совершению самоубийства или распространения информации о способах его совершения, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Публичные выступления, использование публично демонстрирующегося произведения в интернете, СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях в этих же целях наказывается лишением свободы от 5 до 15 лет.