Паромная переправа Нижний Новгород — Бор снова действует. Ее работа прерывалась из-за сильных дождей, которые обрушились на регион в июле.

С 24 июля количество паромов на переправе увеличилось до трех. Как рассказали НИА «Нижний Новгород» в «Волжской судоходной компании «Флагман», которая осуществляет перевозки в этом году, новый паром в точности такой же, какой уже находится в эксплуатации. Он сможет вместить 85 человек.

По словам гендиректора компании Сергея Денисова, цель нововведения — обеспечение стабильности перевозок.

В прошлом сезоне навигацию осуществляла «Нижегородско-Волжская производственно-транспортная компания». В этом году оператор изменился.

Само движение началось с 18 мая. Первоначально на линии работало два парома.