В Липецкой области мошенники запугали 10-летнюю девочку так, что она выбросила ценности родителей на 240 тыс. рублей в окно. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 24 июля в Ельце Липецкой области девочка находилась одна в квартире. Родители ребенка были на работе. В доме раздался телефонный звонок, и девочка подняла трубку. По телефону мошенник сообщил ребенку, что на квартиру будет совершено нападение, а также посоветовал собрать все ценные вещи и выбросить их в окно, сообщает GOROD48.

Девочка очень испугалась и послушалась взрослого. Однако, когда родители вернулись домой вечером, обман раскрылся. Обыскав территорию под окнами квартиры, ценности они не нашли и обратились в отделение полиции.