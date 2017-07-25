Полиция разыскивает 14-летнюю девочку, пропавшую в тайге в Красноярском крае. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на региональный главк МВД.

Уточняется, что девочка по имени Яна Тамочева потерялась в Тюхтетском районе, когда собирала ягоды вместе с мамой. Об инциденте женщина сообщила в дежурную часть.

Поиски проводятся специально созданными группами, сформированными из сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, наружных нарядов ДПС и ППС, а также местных жителей. Также в поисковой операции задействованы беспилотники с тепловизорами.

На данный момент сотрудники полиции опрашивают людей, которые видели подростка. Приметы девочки переданы полицейским, они прочесывают лес в том районе, где пропала школьница.