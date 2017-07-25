Закон, регулирующий тарифы теплоснабжения (о так называемой «альтернативной котельной»), одобрен Советом Федерации.

Об этом стало известно по итогам заседания верхней палаты парламента.

Согласно закону, государство будет устанавливать максимальный уровень цены на тепло, а на местах за теплоснабжение будут отвечать единые теплоснабжающие организации (ЕТО), сообщает ТАСС.

Эта система позволит развиваться отрасли, поскольку ЕТО будут самостоятельными и доступными для инвестирования предприятиями, развивающимися по законам рынка.