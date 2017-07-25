В этом году было закрыто почти два десятка детских оздоровительных лагерей, сообщила во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий 2017 года Роспотребнадзором установлены факты работы 18 несанкционированных оздоровительных учреждений», — цитирует пресс-службу ведомства «Интерфакс».

В ведомстве отмечают, что эти лагеря не входили в региональные реестры и работали без уведомления органов Роспотребнадзора. При этом в учреждениях находились 588 детей.

Мерой административного воздействия стала приостановка деятельности нелегальных лагерей. Из них были вывезены дети, а деньги за путевки были возвращены их родителям.

В Роспотребнадзоре добавили, что в общей сложности с начала года проведено более 24,4 тыс. проверок, при этом нарушения были выявлены примерно в 80% проверенных учреждений. Общая сумма наложенных административных штрафов составила более 77 млн рублей.