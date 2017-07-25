В Челябинской области проводятся исследования качества воды в озере Тургояк. Региональный Роспотребнадзор начал проверку после сообщений в СМИ. Люди жалуются, что после купания тело покрывается сыпью. Многие после посещения пляжей оказались в больнице.

Отмечается, что в июне пробы воды соответствовали норме. Жители обсуждают версию, что причиной сыпи может быть мошкара. Как передает ИА «Урал-пресс-информ», пока в озере купаться официально разрешено. До получения результатов из лаборатории отдыхающим советуют в случае сыпи обращаться к медицинским работникам.

Озеро Тургояк называют младшим братом Байкала. Водоем подпитывается горными родниками, которые вдобавок фильтруются через покрывающие дно гранитные плиты и камни. Раньше считалось, что вода в нем чище, чем в Байкале.