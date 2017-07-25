Монтаж кровли начался на стадионе «Волгоград Арена», который строится в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Общая площадь кровли составит 77 тыс. кв. м.

Для кровли подрядчик выбрал два материала. Оба отличаются особой прочностью, рассеиванием света, но хорошей пропускной способностью и самоочищением. Основное покрытие будет выполнено из девятислойной мембраны. Она устойчива к погодным условиям и не снижает уровень освещенности. Цвет кровли выбрали бело-голубой, сообщает novostovolgograda.ru.

Козырек над кромкой поля изготовят из EFTE. Его пропускные качества не ниже, а также он устойчив к атмосферным воздействиям. Одновременно с работами по установке кровли рабочие возводят монолитные конструкции входных групп. Также ведется работа над пешеходной эстакадой. На трибуны наносят защитное покрытие, а на верхних ярусах площадки устанавливают ограждение.